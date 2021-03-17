В сфере пищевой безопасности Азербайджана достигнуто продвижение на 9,44%

БАКУ /Trend/ - По 16-ти приоритетным направлениям составлен документ в связи с ситуацией, существующей в сфере продовольственной безопасности за 2020 год, сообщает в среду Trend со ссылкой на Агентство пищевой безопасности Азербайджана.

Согласно этому документу, который отражает визуальное представление о существующем положении, в 2020 году в Азербайджане ситуация с пищевой безопасностью изменилась в позитивном направлении на 9,44%.

По полученным показателям, в сравнении с 2019 годом каких-либо несоответствий, в том числе в количестве проверок, в которых были выявлены административные проступки, не зафиксировано.

Также были отмечены положительные изменения по выявлению в пищевых продуктах ряда особо опасных микроорганизмов, в результате чего установлена надежность продуктов с точки зрения показателей микробиологической безопасности.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)