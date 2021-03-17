Утвержден состав Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении членов Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики и об отмене распоряжения главы государства "О назначении членов Попечительского совета Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджанской Республики" за № 3547 от 25 декабря 2017 года.
Согласно распоряжению, Попечительский совет Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана утвержден в следующем составе:
Ильгар Фати-заде - первый заместитель министра финансов Азербайджана
Эльнур Алиев - заместитель министра экономики Азербайджана
Анар Алиев - заместитель министра труда и социальной защиты населения Азербайджана
Вадим Хубанов - заместитель председателя Центрального банка Азербайджана
Камиль Гейдаров - заведующий сектором по вопросам монетарной и фискальной политики отдела по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджана.