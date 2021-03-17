Министр энергетики Азербайджана принял исполнительного вице-президента Equinor

Экономика 17 марта 2021 19:44 (UTC+04:00)
Министр энергетики Азербайджана принял исполнительного вице-президента Equinor

БАКУ /Trend/ - В Министерстве энергетики Азербайджана прошла встреча с делегацией во главе с исполнительным вице-президентом по международной разведке и добыче норвежской компании Equinor Алом Куком.

Как передает в среду Trend со ссылкой на ведомство, в ходе встречи были обсуждены проекты, реализуемые Equinor в Азербайджане, и перспективы сотрудничества. Министр Парвиз Шахбазов рассказал о многолетней деятельности компании в нашей стране и отметил ее вклад в сотрудничество в области энергетики. Наряду с сотрудничеством с Equinor в нефтегазовой сфере обсуждалась также реализация совместных проектов, которые будут способствовать развитию сектора возобновляемой энергетики. Говоря о расширении использования возобновляемых источников энергии в нашей стране, проделанной работе по привлечению инвестиций в эту сферу и текущих проектах, министр отметил, что сотрудничество с международными компаниями в сфере "зеленой энергетики" имеет большое значение.

Была предоставлена информация о проектах Equinor в области возобновляемых источников энергии, в частности солнечной и ветровой энергии, было отмечено, что компания имеет большой опыт в этой области.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)

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