Латвия планирует возобновить пассажирское авиасообщение с Азербайджаном
БАКУ /Trend/ - Возобновление пассажирских авиаперевозок между Латвией и Азербайджаном - в интересах обеих стран. Об этом заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс в ходе встречи с послом Азербайджана в Риге Джаванширом Ахундовым.
Как сообщает в четверг Trend, латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует начать полеты между Ригой и Баку два раза в неделю, начиная со второго июня 2021 года.
"Латвия видит потенциал в грузоперевозках как в Азербайджан, так и в Евразию", - отметил Линкайтс.
Также стороны на встрече обсудили активизацию сотрудничества в сферах бизнеса, науки и культуры. Этот вопрос также будет рассмотрен в ходе предстоящего заседания латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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