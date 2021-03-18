Латвия планирует возобновить пассажирское авиасообщение с Азербайджаном

БАКУ /Trend/ - Возобновление пассажирских авиаперевозок между Латвией и Азербайджаном - в интересах обеих стран. Об этом заявил министр транспорта Латвии Талис Линкайтс в ходе встречи с послом Азербайджана в Риге Джаванширом Ахундовым.

Как сообщает в четверг Trend, латвийский национальный авиаперевозчик airBaltic планирует начать полеты между Ригой и Баку два раза в неделю, начиная со второго июня 2021 года.

"Латвия видит потенциал в грузоперевозках как в Азербайджан, так и в Евразию", - отметил Линкайтс.

Также стороны на встрече обсудили активизацию сотрудничества в сферах бизнеса, науки и культуры. Этот вопрос также будет рассмотрен в ходе предстоящего заседания латвийско-азербайджанской межправительственной комиссии.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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