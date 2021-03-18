Предпринимателей Нахчывана ознакомили с деятельностью Агентства по развитию МСБ Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Делегация Агентства по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Азербайджана находится в Нахчыванской Автономной Республике (НАР). Цель поездки - информирование предпринимателей Нахчывана о деятельности агентства, об услугах, предоставляемых им субъектам МСБ, обсуждение с соответствующими ведомствами НАР предложений по поддержке развития малого и среднего бизнеса.

Как сообщили в четверг Trend в агентстве, его представители при участии министерства экономики Нахчыванской АР, Конфедерации предпринимателей и других профильных органов провели 18 марта встречу с предпринимателями в Нахчыванском бизнес-центре.

На мероприятии с презентацией выступил председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов. Он предоставил подробную информацию о деятельности возглавляемой им структуры, о поддержке и услугах, оказываемых малому и среднему бизнесу.

Было отмечено, что агентство поощряет использование ряда механизмов поддержки для достижения целей, поставленных в области МСБ. Принимаются меры по созданию новых инструментов поддержки. Эффективность механизмов и инструментов поддержки регулярно оценивается, и, в соответствии с результатами проверок, проводится работа по их усовершенствованию.

Мамедов отметил, что эту поддержку и услуги предпринимателям оказывают "Дома МСБ", сеть "Друзей МСБ", Центры развития малого и среднего бизнеса, и пригласил нахчыванских предпринимателей к активному сотрудничеству.

В ходе мероприятия были показаны фильмы о деятельности и механизмах поддержки агентства, а также даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Затем председатель агентства встретился с министром экономики Нахчыванской АР Тапдыгом Алиевым и председателем Конфедерации предпринимателей Вугаром Аббасовым. В ходе встречи были проведены обсуждения в связи с возможностями сотрудничества, использованием поддержки и услуг агентства предпринимателями Нахчывана.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)