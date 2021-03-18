В Минэкономики Азербайджана поступило 470 обращений в связи с предпринимательской деятельностью на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - В Министерство экономики Азербайджана поступило около 470 обращений в связи с оказанием поддержки предпринимательской деятельности и проектам, которые будут реализованы на освобожденных территориях.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в Facebook написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

По его словам, определяются потенциальные проекты и анализируется их приоритетность.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)