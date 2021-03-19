В Карабахе планируется открыть 2 центра DOST - глава агентства
БАКУ /Trend/ - В рамках реализации "Программы DOST в Карабахе" в Джебраиле или Физули планируется открыть центр DOST.
Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Фарид Мамедов.
По его словам, также планируется открыть центр DOST в Шуше.
"Таким образом, в целом в Карабахе предусматривается открыть два центра DOST", - сказал Мамедов.
Он добавил, что открыть такой центр также планируется в Хырдалане.
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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