В Карабахе планируется открыть 2 центра DOST - глава агентства

БАКУ /Trend/ - В рамках реализации "Программы DOST в Карабахе" в Джебраиле или Физули планируется открыть центр DOST.

Как передает в пятницу Trend, об этом сказал председатель Агентства устойчивого и оперативного социального обеспечения (DOST) при минтруда и соцзащиты населения Азербайджана Фарид Мамедов.

По его словам, также планируется открыть центр DOST в Шуше.

"Таким образом, в целом в Карабахе предусматривается открыть два центра DOST", - сказал Мамедов.

Он добавил, что открыть такой центр также планируется в Хырдалане.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)