Министры торговли стран G7 обсудят реформу ВТО

Власти Великобритании намерены использовать встречу министров торговли стран Группы семи (G7) в онлайн-формате для обсуждения реформы Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в среду заявлении Министерства внешней торговли Соединенного Королевства, которое в этом году председательствует в объединении.

Как указывается в заявлении, министр внешней торговли Соединенного Королевства Элизабет Трасс также "призовет партнеров разработать принципы цифровой торговли, подчеркнув общие цели стран относительно открытых цифровых рынков и борьбы с протекционизмом".

"G7 - это альянс демократий, придерживающихся схожих позиций, которых объединяют не только общие фундаментальные ценности по разным вопросам - от свободы и справедливости до окружающей среды и инноваций, - но и твердая вера в то, что лучший путь вперед для всех пролегает через торговлю, - заявила Трасс в преддверии встречи. - Однако люди не могут верить в свободную торговлю, если она несправедлива. Общественное доверие было подорвано пагубными практиками - от использования принудительного труда до нанесения вреда окружающей среде и кражи интеллектуальной собственности".