В Азербайджане в рамках программы софинансирования зарплат будут трудоустроены 378 человек

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане поддержка трудоустройства членов семей шехидов и ветеранов войны также осуществляется в рамках Программы софинансирования заработной платы.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана, на основании договоров с работодателями по вышеуказанной программе Государственное агентство занятости уже дало направления для трудоустройства 378 человек.

С большинством из них были заключены трудовые договоры. Некоторые из получивших работу по программе – члены семей шехидов и участники Отечественной войны.

В министерстве также отметили, что для участия в программе софинансирования обратились 114 работодателей. Процесс заключения договоров с работодателями, которые разместили вакансии в подсистеме «Занятость» по определенным приоритетным сферам экономики, а также заключения трудовых договоров с направленными гражданами продолжается.

Часть заработной платы направленных по этой программе лиц и нанятых работодателями работников финансируется Государственным агентством занятости. Работодатели могут обратиться для участия в программе, перейдя по ссылке https://forms.gle/2kkhuMqDUHUuSjtB6.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)