За счет земледелия в Карабахе валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 10 процентов – прогноз

БАКУ /Trend/ - Полное задействование сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях Азербайджана в качестве основного средства производства окажет значительное влияние на аграрный сектор страны.

Об этом в четверг сказал Trend глава департамента Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Рашад Гусейнов.

По его словам, предварительные подсчеты дают основание говорить о том, что валовая продукция сельского хозяйства вырастет на 8-10 процентов по сравнению с прошлым годом.

«Это означает ежегодное производство дополнительной продукции на 660-830 миллионов манатов, или же 360-450 миллионов манатов добавленной стоимости. Также следует учитывать, что цифры, озвученные в этих расчетах, следует оценивать как краткосрочные и среднесрочные показатели. Ожидаемый рост в сельском хозяйстве также окажет влияние на другие сектора экономики», – добавил Гусейнов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)