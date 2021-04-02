Азербайджанская ИТ-компания стремится к продвижению систем "умного" дома за пределами страны

БАКУ /Trend/ - С каждым днем в Азербайджане все больше распространяются современные технологии и в каждой сфере создаются автоматизированные системы, сказала Trend директор компании Zipato Smart Home Мелек Махмудова.

"Мы создаем системы, которые реализуют мечты людей о безопасности, надежности, управлении энергопотреблением и комфорте. Благодаря нашей системе автоматизации можно удаленно контролировать энерго- и водоснабжение своего дома, следить за температурой внутри помещения, а также посредством мобильного приложения отслеживать безопасность объекта. В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций вы будете предупреждены о таких угрозах посредством уведомлений мобильного приложения", - сказала директор компании Zipato.

Она добавила, что оборудование, используемое компанией Zipato Smart Home, занимает лидирующие позиции в мире по качеству.

"Мы являемся официальным дистрибьютором в Азербайджане базирующейся в Хорватии Zipato Smart Home, а также китайской домофонной системы Akuvox. Наша компания постоянно изучает последние технологические инновации в мире, и прилагает усилия для продвижения концепции системы "умного" дома не только в нашей стране, но и в мире. Поэтому работа с продукцией компаний, отличающихся своими технологическими решениями и отвечающих международным стандартам, является одним из главных наших приоритетов", - сказала Махмудова.

Директор компании отметила, что когда начала формироваться концепция системы "умного" дома, наряду с комфортом, который может обеспечить эта система, на повестке были и вопросы, связанные с безопасностью.

"Благодаря технологиям, которые продолжают развиваться с каждым днем, защита этих систем больше не основана на протоколах, используемых 10 лет назад. Сама система защищена протоколом шифрования AES-256 bit так, что физически, кроме безответственного подхода, который может создать человеческий фактор, кибер-вмешательство в систему "умного" дома невозможно", - добавила Махмудова.

Говоря о возможностях участия компании Zipato Smart Home в "умных" проектах на освобожденных территориях Азербайджана, она отметила, что у компании есть универсальные решения, которые планируется предложить соответствующим структурам.

"Реализация "умных" проектов на освобожденных территориях поможет их развитию на более выгодных экономических условиях. Кроме того, это повысит интерес как к предпринимательству, так и к туризму на освобожденных землях", - подытожила директор компании Zipato Мелек Махмудова.

Отметим, что компания Zipato имеет офисы в Баку и других городах и районах Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев)

Twitter: agdzhaev