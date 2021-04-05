На выставке в Китае демонстрируется азербайджанская продукция (ФОТО)

БАКУ / Trend/ - В г. Чэнду (Китай) начала работу выставка «China Food and Drinks Fair and TAOWINE Hotel Show», сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Azpromo.

На выставке, проводимой при поддержке Министерства экономики, Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (AZPROMO) и Торгпредства Азербайджана в Китае, более 10 азербайджанских компаний по производству вин и других спиртных напитков демонстрируют свою продукцию на едином стенде «Made in Azerbaijan».

В рамках мероприятия дегустируются азербайджанские вина. Отмечается, что участники выставки высоко оценили вкус и качество азербайджанских напитков.

Выставка будет работать до 9 апреля.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)