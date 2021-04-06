Свыше 50% населения Азербайджана поддерживает цифровизацию в сфере общественного транспорта

БАКУ /Trend/ - В 2018-2020 годах в порядка 50 процентов автобусов в Азербайджане действовала система безналичной оплаты проезда.

Как сообщает во вторник Trend, об этом сказал глава Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы на онлайн-мероприятии "Baku Transit Forum 2021: Smart City".

По его словам, подготавливаются проекты по оплате проезда в общественном транспорте посредством банковских карт, разрабатываются платформы для безналичной оплаты парковки автомобилей.

"Здесь речь идет в первую очередь о возможностях безналичной оплаты посредством банковских карт, кроме того, внедряются технологии распознавания путем использования биометрических данных. Применение этих технологий требует внедрения ряда возможностей, таких как расширение защиты данных, а также увеличение лимитов оплаты по картам", - сказал он.

Гасымлы подчеркнул, что реализация госпрограммы по цифровизации услуг была завершена в 2020 году. Утверждена новая программа на 2020-2025 годы, которая охватывает проекты "умного" транспорта.

"Реализация таких проектов будет способствовать оптимизации пассажиропотока, обеспечению комфорта пассажиров, также отпадет надобность в дополнительных субсидиях. 57 процентов граждан Азербайджана (в мире этот показатель составляет 27 процентов) поддерживают цифровизацию в сфере общественного транспорта", - сказал Гасымлы.

По его мнению, внедрение в проект "умного" города такой услуги, как аренда велосипедов и скутеров, и создание соответствующей инфраструктуры придаст импульс развитию проектов в сфере экологии Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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