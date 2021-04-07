Минэкологии Азербайджана взяло на учет 11 месторождений полезных ископаемых в Зангилане

ЗАНГИЛАН /Trend/ - На территории Зангиланского района Азербайджана взято на учет 11 месторождений полезных ископаемых.

Как передает в среду Trend, об этом сказал журналистам представитель Национальной службы геологической разведки Министерства экологии и природных ресурсов Шахин Аташов.

По его словам, общие запасы месторождения облицовочного камня «Охчучай» составляет 6 618 тыс. кубометров. До оккупации месторождение не эксплуатировалось.

«Во время оккупации эксплуатационные работы проводились на Алабашлинском участке месторождения. Для определения степени выработанности месторождения и оценки нанесенного ущерба необходимо провести геологические исследования», – уточнил Шахин Аташов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)