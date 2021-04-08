В Азербайджане принят новый стандарт в сфере охраны труда

БАКУ /Trend/ - Азербайджанский институт стандартизации принял государственный стандарт AZS ISO 45001 в системе управления безопасностью труда, включив его в государственный фонд, сообщили в четверг Trend в Госслужбе по антимонопольной политике и надзору над потребительским рынком при министерстве экономики.

"Статистика показывает, что ежегодно десятки людей теряют трудоспособность, получают травмы или умирают в результате несчастных случаев на производстве и вследствие профзаболевания. Несчастные случаи на производстве происходят тогда, когда предприятия и организации неправильно организуют управление безопасностью труда. Новый стандарт поможет предпринимателям в правильной организации своей деятельности, создании безопасных рабочих мест", - отмечает Госслужба.

С содержанием нового документа можно ознакомиться по ссылке www.azstand.gov.az

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)