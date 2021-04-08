В Азербайджане утвержден порядок оценивания служебной деятельности госслужащего
БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал пояснения к постановлению № 89, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.
Согласно постановлению, для контроля текущей деятельности госслужащего его служебная деятельность оценивается в конце каждого календарного года.
Цель – оценить, как госслужащий в течение года справляется с работой и выполняет требования по должности, выявить и эффективно использовать его потенциальные возможности, стимулировать профессиональный опыт и определить дальнейшее развитие работника.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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