В Азербайджане утвержден порядок оценивания служебной деятельности госслужащего

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана дал пояснения к постановлению № 89, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Кабмин.

Согласно постановлению, для контроля текущей деятельности госслужащего его служебная деятельность оценивается в конце каждого календарного года.

Цель – оценить, как госслужащий в течение года справляется с работой и выполняет требования по должности, выявить и эффективно использовать его потенциальные возможности, стимулировать профессиональный опыт и определить дальнейшее развитие работника.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)