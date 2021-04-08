Началось строительство автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева Государственное агентство автомобильных дорог ведет широкомасштабные работы по строительству и реконструкции дорожной инфраструктуры на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend со ссылкой на госагентство, в число реализуемых проектов входят автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы.

Протяженность дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, которая начинается от участка автомагистрали Гаджигабул-Миндживан-Зангезурский коридор в районе Худаферинского водохранилища, составит 66 километров.

Также планируется строительство новой автодороги протяженностью 17 км от населенного пункта Ханлыг до города Губадлы.

По поручению главы государства обе дороги будут построены с учетом плана развития Карабаха. Они будут иметь по четыре полосы движения и соответствовать I технической категории.

Уже начались строительные работы на участке автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин от Худаферинского водохранилища до населенного пункта Ханлыг. Строительство ведется совместно с турецкой компанией Türkiyənin Polat Yol Yapı San.və Tic.

Чтобы ускорить строительство, рядом с населенным пунктом Ханлыг построен лагерь, на территории которого будут расположены асфальтобетонный завод, офис для работников, специальная территория для машин, механизмов и их обслуживания, столовая и места для отдыха.

Новые автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы пройдут через освобожденные от оккупации Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы.

Этот дорожный проект является частью единой транспортной концепции Карабаха.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)