Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахе (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе.

Об этом на встрече с председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре Анаром Гулиевым сказал находящийся с визитом в Баку министр архитектуры и строительства Беларуси Руслан Пархамович, сообщает в среду Trend со ссылкой на Комитет.

Анар Гулиев подчеркнул высокий уровень развития взаимных связей между странами, проинформировал белорусского коллегу о работах, проводимых по восстановлению освобожденных территорий Азербайджана, о деятельности госкомитета и реформах, проводимых в сфере градостроительства.

Руслан Пархамович отметил, что Беларусь придает особое значение развитию двусторонних связей с Азербайджаном, опирающихся на принципы взаимного доверия, уважения и дружбы

Он подчеркнул, что Беларусь готова оказать поддержку Азербайджану в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе, проектировщики и эксперты готовы участвовать в процессах градостроительства.

В рамках встречи состоялся обмен мнениями по возможностям сотрудничества в сферах планирования градостроительства, проектирования, применения современных информационных технологий в строительстве, обсуждены взаимные связи и возможные совместные проекты.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)