Повышение роли предприятий МСБ в экономике Азербайджана является одним из приоритетов - Агентство

БАКУ /Trend/ - 25 апреля в Азербайджане отмечается «День предпринимателя», учрежденный распоряжением главы государства в 2016 году.

Как сообщили Trend в воскресенье в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса, в настоящее время около 99 процентов субъектов предпринимательства в Азербайджане составляют субъекты микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ).

По состоянию на 1 января 2021 года, 92,1 процента зарегистрированных субъектов предпринимательства составляют субъекты микро-, 5,3 процента - малого и 2,1 процента - среднего предпринимательства. На указанный период количество индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных для занятия предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, превысило 1 миллион человек. Субъекты МСБ действуют в сферах торговли, сельского хозяйства, услуг, строительства, перерабатывающей промышленности, транспорта и других сферах.

Отметим, что согласно критериям в сфере МСБ, утвержденным постановлением Кабинета министров от 21 декабря 2018 года, предприниматели с количеством работников до 10 человек и годовым доходом до 200 тысяч манатов считаются субъектами микропредпринимательства; с количеством работников в пределах от 11 до 50 человек и годовым доходом от 200 тысяч до трех миллионов манатов - малого предпринимательства; с количеством работников от 51 до 250 человек и годовым доходом от трех до 30 миллионов манатов - субъектами среднего предпринимательства.

Сегодня ряд организаций в стране, в том числе Агентство развития малого и среднего бизнеса (МСБ), оказывают различную поддержку предпринимателям, в частности субъектам МСБ, предоставляются льготы и государственная поддержка, а также действует ряд институциональных механизмов. Так, 75 процентов доходов индивидуальных предпринимателей - субъектов микропредпринимательства и 75 процентов доходов юридических лиц - субъектов микропредпринимательства освобождены от налога. В то же время субъекты микропредпринимательства (за исключением тех, чьи основные средства имеют остаточную стоимость более 1000000 манатов на начало года) освобождены от уплаты налога на имущество.

В соответствии с Налоговым кодексом Азербайджанской Республики стартапы, занимающиеся микро- и малым бизнесом, освобождаются от уплаты налога на прибыль и подоходного налога с доходов от инновационной деятельности сроком на 3 года с даты получения сертификата «Стартап». Сертификат «Стартап» выдается Агентством по развитию МСБ.

Согласно Закону Азербайджанской Республики «О государственных закупках», государственные закупки товаров (работ, услуг) ориентировочной стоимостью в эквиваленте 3 миллионов долларов и менее осуществляются только посредством электронных закупок с участием субъектов МСБ, методом открытого тендера. Агентство также оказывает финансовую поддержку микро-, малому и среднему бизнесу для проведения исследований внутреннего рынка, в областях образования, науки, исследований и поддержки проектов, бесплатного участия в специализированных выставках для расширения возможностей продаж, бесплатного обучения и консультационных услуг для повышения знаний и навыков, развития социального предпринимательства и др. Защита интересов субъектов малого и среднего бизнеса, поддержка бизнес-инициатив осуществляются через сеть «Друг МСБ», действующую в 24 городах и регионах страны. Повышение знаний и навыков субъектов МСБ в сфере предпринимательства обеспечивается через Центры развития МСБ, расположенные в Баку, Сумгайыте, Хачмазе, Шеки и Евлахе. Различными государственными и частными организациями предпринимателям предоставляются услуги в едином пространстве в Домах МСБ, расположенных в Хачмазе и Евлахе. Тот факт, что подавляющее большинство предприятий в стране являются малыми и средними предприятиями, показывает, что у них есть большой потенциал для увеличения своей доли в экономике. Агентство по развитию МСБ поздравляет занятых в этой сфере с профессиональным праздником и желает успехов в деятельности, говорится в сообщении.

(Редактор: Натаван Эфендиева)