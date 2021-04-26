В Азербайджане изменились правила определения размера надбавок за вредные условия труда

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в соответствующие нормативно-правовые акты об определении минимального размера надбавок, обеспечивающих выплату высокой заработной платы сотрудникам, работающим в тяжелых и вредных условиях труда.

Как сообщает в понедельник Trend, в разъяснении Кабинета министров к Постановлению подчеркивается, что на основании постановления Пленума Конституционного Суда Азербайджана «О толковании некоторых положений статьи 159 Трудового кодекса», по согласованию с профильными органами была упразднена часть «Заметки» приложения № 1 к соответствующему постановлению Кабинета министров Азербайджана – «Список населенных пунктов в Азербайджане, расположенных на высоте от 1500 метров до 2000 и более 2000 метров над уровнем моря».

В заметках отмечалось, что минимальный размер надбавки к заработной плате вынужденных переселенцев, работающих на финансируемых из бюджета предприятиях и организациях районов с оккупированной территорией, сохранялся независимо от местоположения предприятия и организации.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)