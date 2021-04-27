Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере промышленности и технологий
БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере эффективного производства.
Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве промышленных технологий Турции.
В ведомстве отметили, что сотрудничество в сфере промышленности и технологий послужит интересам двух государств, поспособствует обмену опытом.
"В связи с модельными заводами, создаваемыми в Турции, будут организованы поездки проектной группы. Наряду с этим, предусмотрен обмен опытом в сфере промышленных парков, промзон и кварталов, в связи с чем также состоятся взаимные поездки делегаций", - сказали в министерстве.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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