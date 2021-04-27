Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере промышленности и технологий

БАКУ /Trend/ - Турция и Азербайджан будут сотрудничать в сфере эффективного производства.

Об этом Trend сообщили во вторник в министерстве промышленных технологий Турции.

В ведомстве отметили, что сотрудничество в сфере промышленности и технологий послужит интересам двух государств, поспособствует обмену опытом.

"В связи с модельными заводами, создаваемыми в Турции, будут организованы поездки проектной группы. Наряду с этим, предусмотрен обмен опытом в сфере промышленных парков, промзон и кварталов, в связи с чем также состоятся взаимные поездки делегаций", - сказали в министерстве.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)