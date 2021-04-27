БАКУ /Trend/ - Азербайджан утвердил еще один международный документ, сообщает во вторник Trend.

В повестку сегодняшнего заседания Милли Меджлиса (парламент) был включен вопрос об утверждении Устава Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества.

После обсуждений документ был вынесен на голосование и утвержден.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)