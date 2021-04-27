В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта нелицензированных агрохимикатов и пестицидов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане разработан механизм по пресечению импорта не прошедших проверку, нелицензированных и незарегистрированных агрохимикатов и пестицидов.

Об этом сообщили во вторник Trend в Агентстве продовольственной безопасности Азербайджана.

В целях обеспечения здоровья растений и производства высококачественных пищевых продуктов в Азербайджане особенно важно соблюдать правила производства, импорта, экспорта, хранения и продажи средств защиты растений - пестицидов и биологических препаратов, сказали в агентстве.

Для этого на основе международного опыта регулярно проводятся исследования в сфере средств защиты растений и активных веществ в удобрениях.

В рамках данных мер уже усовершенствован процесс импорта в Азербайджан агрохимикатов, пестицидов, биологических, ветеринарных препаратов и кормовых добавок, а в информационной системе "Электронное сельское хозяйство" запущен новый цифровой модуль.

Таким образом, будет невозможно с технической точки зрения импортировать в Азербайджан не прошедшую проверку, нелицензированную и незарегистрированную продукцию. При подаче электронной заявки на импорт система в автоматическом режиме пресечет попытку ввода субъектом предпринимательства данных о незарегистрированных товарах.

В агентстве отметили, что новый модуль содержит реестр официально зарегистрированных агрохимикатов, пестицидов, биологических, ветеринарных препаратов и кормовых добавок, что обеспечит импорт только разрешенных продуктов.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)