Кабмин Азербайджана снизил ставки экспортных таможенных пошлин на ряд товаров

БАКУ /Trend/ - Кабинет министров Азербайджана внес изменения в ставки экспортных таможенных пошлин.

Как сообщает в среду Trend, согласно постановлению № 119 Кабинета министров, экспортная таможенная пошлина за каждую тонну кожевенного сырья (кроме натурального меха) и дубленых изделий из кожи, указанных в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана с кодами 4102 21 000 0 и 4105 10 000 0, снижается с 500 до 150 долларов США и с 150 до 50 долларов США соответственно.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)