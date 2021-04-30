Израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана (версия 2)

Экономика 30 апреля 2021 10:59 (UTC+04:00)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:26)

БАКУ /Trend/ - Израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Об этом министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази сказал на встрече в онлайн-формате с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на министерство экономики.

Джаббаров подчеркнул высокий уровень политических и экономических отношений между Азербайджаном и Израилем, выразил признательность за поддержку правого дела Азербайджана в 44-х дневной Отечественной войне и гуманитарные усилия.

На встрече было отмечено, что в различных сферах азербайджанской экономики успешно работают около 80 израильских компаний, а также подчеркнута важность работы Совместной азербайджано-израильской межправкомиссии и Израильско-Азербайджанской торгово-промышленной палаты в развитии экономических связей, реализации проектов.

Глава МИД Израиля отметил важность расширения связей между двумя странами, сказав, что израильские компании заинтересованы в участии в восстановлении освобожденных территорий Азербайджана.

Также состоялось 2-е заседание Совместной азербайджано-израильской межправкомиссии.

На заседании, в котором участвовали представители соответствующих госструктур обеих сторон, сопредседатель межправкомиссии, министр экономики Микаил Джаббаров подчеркнул, что большой экономический потенциал стран создает прочную основу для развития сотрудничества. Сказав, что Израиль - один из основных торговых партнеров Азербайджана, он особо отметил, что в ближайшее время в Израиле планируется открытие торгового и туристического представительств Азербайджана.

Джаббаров также проинформировал о Национальных приоритетах по социально-экономическому развитию Азербайджана до 2030 года, сказав, что поставлена задача по превращению страны в пространство современных инноваций. Он добавил, что внедрение «умных технологий» внесет вклад в восстановление освобожденных территорий и в Большое возвращение в Карабах.

Министр пригласил израильских бизнесменов инвестировать в созданные промышленные зоны, участвовать в проектах, реализуемых в рамках партнерства государственного и частного секторов.

Сопредседатель межправкомиссии Габи Ашкенази сказал, что Израиль придает значение сотрудничеству с Азербайджаном, и сотрудничество в политической, экономической и гуманитарной сферах между двумя странами будет продолжено.

В заключение был подписан Протокол об итогах заседания межправкомиссии, предусматривающий расширение сотрудничества в энергетической, торговой, инвестиционной, сельскохозяйственной, туристической, научной, культурной сферах, а также в сферах здравоохранения, цифровизации, пищевой безопасности, стандартизации, водного хозяйства, образования и др.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)

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