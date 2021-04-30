В Азербайджане государство профинансирует проекты 15 субъектов МСБ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане государство профинансирует проекты 15 субъектов микро-, малого и среднего бизнеса (МСБ) в сфере образования, науки и исследований, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Агентство по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ).

Агентство приняло решение о финансировании 15 проектов из 329, которые были представлены на конкурс.

Экспертная комиссия провела сегодня заседание, на котором представила на конкурс 329 проектов (322 – субъекты МСБ, 7 – непредпринимательские субъекты). Из субъектов МСБ 129 проектов принадлежат юридическим лицам, 193 – физическим лицам, в том числе 319 проектов относятся к микробизнесу, а 3 – к субъектам малого предпринимательства.

Из представленных на конкурс проектов 128 относятся к сфере образования, 99 – поддерживающие проекты, 32 – исследовательские, 5 – научные, 65 – проекты, касающиеся нескольких сфер.

Напомним, что прием документов на конкурс проводился 17 февраля – 18 марта, экспертиза и оценка проектов – с 19 марта по 23 апреля.

Информация о субъектах МСБ, которые будут профинансированы, размещена на сайте агентства (https://bit.ly/3oZx4HZ)

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)