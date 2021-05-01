Состоялись очередные заседания Экономического совета Азербайджана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Состоялись очередные заседания Экономического совета Азербайджана.
Об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.
На них обсуждались основные макроэкономические вызовы стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2021-2025 годы, среднесрочные макрофискальные рамки и прогнозы, а также другие текущие вопросы.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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