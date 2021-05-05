Министр связи Азербайджана подписал приказ о новом назначении
БАКУ/Trend/ - Министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана подписал приказ о новом назначении на должность начальника отдела финансов и отчетности ведомства.
Как сообщили в среду Trend в ведомстве, на должность начальника отдела финансов и отчетности министерства назначен Шахин Бабаев.
Отметим, что Шахин Бабаев раньше был руководителем Департамента бухгалтерского учета и финансовой отчетности в ОАО «Азеркосмос».
Напомним, что бывший начальник отдела финансов и отчетности министерства Гюлру Гусейнов приказом министра Рашада Набиева был освобожден от занимаемой должности в феврале 2021 года.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)
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