Фонд возрождения Карабаха освобожден от НДС

БАКУ /Trend/ - Юридической лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха" освобождено от налога на добавленную стоимость за выполнение работ и оказание услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета.

Как передает в субботу Trend, это отражено в подписанном Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым Указе о внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики Об утверждении "Списка юридических лиц публичного права, освобожденных от налога на добавленную стоимость при оказании работ и услуг за счет средств, выделенных из государственного бюджета".