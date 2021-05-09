MasterCard расширяет в Азербайджане бесконтактные платежи

БАКУ/Trend/ - В 2020 году по инициативе Центрального банка Азербайджана MasterCard увеличил сумму проведения бесконтактных платежей без ввода пин-кода с 50 манатов до ста, а также реализовал ряд проектов в области бесконтактных платежей.

Об этом сказал Trend представитель MasterCard в Азербайджане Эрдем Чакар.

По его словам, в связи с эпидемиологической ситуацией в стране использование бесконтактных платежей является очень важным шагом.

"Мы уверены, что темпы роста платежей посредством NFC будут только увеличиваться, также будет проще расплачиваться. Мы прилагаем все усилия, что привнести в Азербайджан самые современные технологии. Расширение безналичных платежей будет способствовать росту электронной коммерции страны. Кроме того, мы улучшим продукты, которые сделают сферу электронной коммерции более безопасной, простой и быстрой", – добавил Чакар.

Подытожив, представитель MasterCard в Азербайджане заявил, что в области обслуживания карт никаких изменений в ближайшее время не ожидается.

"Мы очень тесно сотрудничаем с нашими банками-партнерами, чтобы обеспечить устойчивость затрат на безналичную экономику", – подчеркнул он.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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