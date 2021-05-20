После освобождения земель азербайджанские шелководы трудятся с еще большим энтузиазмом – Trend TV

АГДАМ /Trend/ - Шелководство – одно из прибыльных отраслей сельского хозяйства. Как и в других регионах страны, в Карабахском регионе люди тоже занимаются этой сферой. Уже несколько дней как шелководы получили гусениц шелкопряда, и теперь продолжается процесс их кормления. Несмотря на то, что Агдамский район когда-то был фронтовой зоной, жители этого села и в прошлые годы занимались шелководством, а после освобождения земель они трудятся с еще большим энтузиазмом.

Съемочная группа Trend TV побывала в селе Мерешелли Агдамского района и посетила несколько семей, занимающихся разведением коконов.

Кормление гусениц шелкопряда продолжается 30-40 дней. Потом начинается сбор коконов, которые сдаются в заготовительные пункты. Одна семья в течение месяца может заработать, в среднем, свыше двух тысяч манатов. Государство выделяет субсидии и предоставляет особые льготы фермерам для развития этой отрасли.

Представляем вниманию видеорепортаж о процессе производства коконов:

(Автор: Аслан Мамедли. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)