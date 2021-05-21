США предложили установить минимальную налоговую ставку на прибыль корпораций в 15%

Министерство финансов США предложило установить мировой налог на прибыль корпораций не менее 15%. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Министерство предложило координационной группе, чтобы глобальная минимальная налоговая ставка [на прибыль корпораций] была минимум 15%", - говорится в сообщении.

Министерство подчеркнуло, что это наименьшая возможная ставка и что нужно продолжать амбициозные дискуссии, чтобы поднять эту ставку выше.