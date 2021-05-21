Минэкологии Азербайджана подготовило проекты для регулирования соответствующей сферы на освобожденных территориях

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана разработало масштабные проекты в связи с регулированием соответствующей сферы на освобожденных территориях.

Об этом в пятницу сказал Trend замминистра Вугар Керимов. Он отметил, освобожденные земли богаче других территорий Азербайджана с точки зрения водных ресурсов.

«На долю Карабаха приходится 18-20% водных ресурсов, формируемых в Азербайджане. В регионе есть несколько водохранилищ, протекают такие реки, как Араз, Баргушад, Тертер, Хакари, Охчу, Лев, Забух, Тутгун, Турагай, Басит, Гаргар, Гуру, Хачын и Конделен. На некоторых из этих рек есть водохранилища – Худаферин, Сарсанг, Гыз галасы, Хачынчай, Ашагы Конделенчай, Суговушан, Конделанчай-1 и Конделанчай-2.

Использование воды из водохранилищ Худаферин и Гыз галасы станет большим вкладом в развитие сельского хозяйства. Это приведет к повышению производительности», – сказал Керимов.

По словам замминистра, протекание некоторых их этих рек по территории Армении приводит к высокому уровню их загрязнения.

«Уровень загрязнения высок в реках Араз, Баргушад и Охчу, в связи с этим министерство проводит мониторинг на этих реках. Ситуация в Охчучае крайне печальна. Результаты мониторинга отправлены в международные организации. Как министерство, мы начали принимать меры по урегулированию этого вопроса», – добавил Вугар Керимов.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)