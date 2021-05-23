Объем платных услуг населению Нахчыванской АР сократился
БАКУ /Trend/ - В январе-апреле 2021 года объем платных услуг населению Нахчыванской Автономной Республики (АР) по сравнению с аналогичным периодом 2020 года сократился на 0,9 процента.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Госкомстата Нахчыванской АР.
По данным отчета, в текущем году было оказано платных услуг на сумму 57,838 миллиона манатов, что на 0,072 миллиона манатов меньше, чем за сопоставимый период годом ранее (57,910 миллиона манатов).
Напомним, что ВВП Нахчыванской АР за указанный период вырос в годовом исчислении на 0,7 процента и составил 758,8 миллиона манатов.
(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: agdzhaev
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