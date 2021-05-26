Саудовская Аравия и Россия утвердили план развития экономических отношений

Саудовская Аравия и Россия согласовали второй этап дорожной карты развития научно-технического и экономического сотрудничества. Документ был принят по итогам состоявшегося во вторник в режиме видеоконференции седьмого заседания межправительственной комиссии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Принятый документ включает в себя более 50 проектов в 60 различных сферах сотрудничества, что, таким образом, утраивает число имеющихся программ на текущем этапе реализации дорожной карты, который продлится до 2023 года. Достигнутое соглашение будет реализовываться в рамках осуществления Программы российско-саудовского стратегического сотрудничества высокого уровня, принятой 14 октября 2019 года, указывает издание.

В ходе состоявшегося заседания, как подчеркивает газета, стороны обсудили развитие отношений в 11 различных сферах, включая здравоохранение, энергетику, космос, промышленность и туризм.

Ранее во вторник Новак заявил, что Россия и Саудовская Аравия нацелены на увеличение товарооборота до $5 млрд к 2024 году за счет либерализации взаимной торговли и преференций.