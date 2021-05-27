В Исмаиллинском районе Азербайджана открылся офис «Друг МСБ» (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Исмаиллинском районе Азербайджана открылся офис «Друг МСБ».

Как сообщили в четверг Trend в Агентстве по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ), таким образом число таких офисов в 25 городах и районах Азербайджана достигло 31.

С сегодняшнего дня субъекты микро-, малого и среднего предпринимательства, функционирующие в Исмаиллы и прилегающих районах, могут обращаться за поддержкой и услугами, связанными с предпринимательством, в офис «Друг МСБ».

В мероприятии, которое было организовано в связи с открытием вышеупомянутого офиса, в соответствии с действующими правилами пандемии приняло участие ограниченное количество предпринимателей, сотрудников местных органов исполнительной власти и представителей соответствующих государственных структур.

Выступив на мероприятии, председатель Агентства по развитию МСБ Орхан Мамедов предоставил информацию о деятельности возглавляемого им ведомства и механизме «Друг МСБ». Было отмечено, что офис окажет необходимую поддержку желающим начать бизнес в Исмаиллы и прилегающих районах в рамках существующих механизмов государственной поддержки и услуг агентства. Помимо этого, «Друг МСБ» примет соответствующие меры для защиты интересов предпринимателей и решения стоящих перед ними задач в рамках платформы сотрудничества государства и предпринимателей, через опросы будет изучать их потребности и принимать предложения. Подчеркнув, что открытие таких офисов планируется и в других городах и районах страны, Орхан Мамедов пригласил предпринимателей к активному сотрудничеству с офисом «Друг МСБ».

Глава Исполнительной власти Исмаиллинского района Нахид Багиров отметил, что открытие этого офиса будет иметь важное значение для развития малого и среднего бизнеса в районе, расширения предпринимательской активности, создания новых направлений бизнеса.

Затем были показаны фильмы о деятельности агентства, механизме «Друг МСБ» и были даны ответы на интересующие предпринимателей вопросы.

Отметим, что офис «Друг МСБ» в Исмаиллинском районе расположен в Молодежном центре. В офисах «Друг МСБ», в которых также будут работать «волонтеры МСБ», созданы необходимые условия для обслуживания предпринимателей.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)