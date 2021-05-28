Бакинский метрополитен закупит новые вагоны
БАКУ /Trend/ - Бакинский метрополитен в 2021 году закупит новые вагоны, сказал в пятницу Trend глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.
По его словам, в настоящее время ведется работа в этом направлении.
"В 2019 году Бакинский метрополитен заключил договор с российским АО "Метровагонмаш", согласно которому ежегодно компания должна производить по 20 вагонов для метро столицы Азербайджана. С 2015 года Бакметрополитену поставлено 75 новых вагонов, которые уже эксплуатируются. В этом году будет поставлено еще 20 вагонов. Согласно договору, в будущем году в Азербайджан должны быть доставлены еще 20 современных вагонов", - сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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