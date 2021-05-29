В США представлен проект бюджета на 2022 финансовый год в размере рекордных $6 трлн

Президент США Джо Байден представил пакет бюджетных предложений на 2022 финансовый год (начнется 1 октября 2021 года) в объеме $6 трлн., передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Это самый высокий показатель расходов федерального правительства с момента завершения Второй мировой войны. Как отмечает газета USA Today, если в 1946 году задолженность страны достигала 106% ВВП, то в случае утверждения бюджета в предложенном объеме долг вырастет до 117% к 2031 году.

Американские власти предлагают в том числе увеличить налогообложение корпораций (с 21% до 28%) и наиболее обеспеченных слоев населения.

В рамках плана поддержки занятости, включающего расходы на модернизацию инфраструктуры и создание рабочих мест, предлагается выделить $2,3 трлн. Программой поддержки семей, направленной на совершенствование образования и снижение налогообложения граждан с детьми, предусмотрено еще $1,8 трлн. Среди статей расходов также значатся повышение готовности к борьбе с будущими кризисами в сфере здравоохранения ($8,7 млрд), противодействие опиоидному кризису ($10,7 млрд), реагирование на глобальное потепление.

В администрации США считают, что реализация предложений позволит сократить ежегодный дефицит к концу десятилетнего бюджетного окна, при этом в последующие 10 лет дефицит сократится более чем на $2 трлн.