Аэропорт на севере Ирана ведет консультации по организации авиарейсов в страны СНГ
БАКУ /Trend/ - В Иране ведутся консультации по организации авиарейсов из города Решт (провинция Гилан, север Ирана) в страны СНГ.
Об этом сказал генеральный директор аэропорта в Реште Мохсун Мирхусейн, сообщает в понедельник Trend.
По его словам, в настоящее время рейсы из аэропорта выполняются по 10 направлениям.
(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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