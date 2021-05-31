Аэропорт на севере Ирана ведет консультации по организации авиарейсов в страны СНГ

БАКУ /Trend/ - В Иране ведутся консультации по организации авиарейсов из города Решт (провинция Гилан, север Ирана) в страны СНГ.

Об этом сказал генеральный директор аэропорта в Реште Мохсун Мирхусейн, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в настоящее время рейсы из аэропорта выполняются по 10 направлениям.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)