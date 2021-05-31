Реконструируются дороги в ряде населенных пунктов Тертерского района (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Обновление и модернизация дорожной инфраструктуры в Азербайджане на основании распоряжений и поручений Президента Ильхама Алиева и в рамках государственных программ социально-экономического развития регионов способствуют развитию промышленности, сельского хозяйства и туризма. В этой связи реконструируются дороги в пяти населенных пунктах Тертерского района.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, дороги протяженностью 11 километров, ведущие в села Эвоглу, Ашагы Гапанлы, Азад Гарагоюнлу, Ильхичилар и Кочарли обеспечат удобный проезд к этим населенным пунктам с населением около семи тысяч человек. В связи с тем, что эти дороги долгое время эксплуатировались без капитальной реконструкции, у местных жителей в осенне-зимний период возникали проблемы с проездом как в райцентр, так и в соседние районы.

Дороги реконструируются в соответствии с четвертой технической категорией и расширяются до 10 метров.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)