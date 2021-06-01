В Азербайджане начался сбор урожая зерновых (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начался сезон сбора урожая зерновых.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве сельского хозяйства, в этом году в Азербайджане зерновыми культурами засеяно 986 ​​685 гектаров, из которых 611 967,3 гектара - пшеницей, а 374 717 гектаров - ячменем.

В настоящее время уборка ячменя продолжается в 27 районах Азербайджана. На первое июня уже убран урожай с 19 666 гектаров.

С полей уже собрано 54 600 тонн зерновых, средняя урожайность составила 27,8 центнера с гектара.

Большая часть урожая была собрана на площади 8045 гектаров в Нефтчалинском районе, который традиционно первым приступил к его уборке.

В Билясуварском, Саатлинском, Сабирабадском и Джалилабадском районах собран урожай с более тысячи гектаров.

Ожидается, что уборка ячменя в низменных районах будет завершена в оптимальные сроки. Во второй декаде июня в этих регионах начнется сбор урожая пшеницы.

В сборе урожая задействовано 856 комбайнов, в том числе 289 - местных филиалов ОАО "Агросервис" и 429 - физических и юридических лиц.

Комбайнами ОАО "Агросервис" собран урожай с 9 409 гектаров, комбайнами физических и юридических лиц - с 10 257,4 гектара.

Комбайны ОАО задействованы в сборе урожая в малых и средних фермерских хозяйствах площадью до 50 гектаров. В этом году 78 процентов посевов зерновых пришлись на долю мелких хозяйств.

Накануне сбора урожая 2021 года ОАО "Агросервис" насчитывает 650 комбайнов в региональных филиалах и 135 - на базах снабжения. Вся техника готова к уборке. Кроме того, ожидается, что в процессе будет задействовано более тысячи комбайнов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)