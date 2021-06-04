В Казахстане планируется пересмотреть механизм надбавки на поддержку ВИЭ

Согласно данному механизму при формировании предельных тарифов энергопроизводящих организаций с 1 июля 2021 года из затрат на производство электрической энергии будет исключены затраты на покупку электрической энергии ВИЭ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МЭ РК.

Одной из основных причин ежегодной корректировки предельных тарифов на производство электрической энергии энергопроизводящих организаций является ежегодный рост тарифов и объемов электрической энергии, производимой возобновляемыми источниками энергии (далее – ВИЭ).

Согласно Закону Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» энергопроизводящие организации, являясь условными потребителями, обязаны приобретать электрическую энергию ВИЭ.

Вместе с тем, правила утверждения предельного тарифа на электрическую энергию, предельного тарифа на балансирующую электроэнергию и предельного тарифа на услугу по поддержанию готовности электрической мощности не предусматривают своевременную корректировку предельных тарифов энергопроизводящих организаций в связи с ростом затрат станций по покупке электрической энергии, производимой ВИЭ.

В соответствии с Законом Республики Казахстан

от 7 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики» предусмотрено введение с 1 июля 2021 года механизма «сквозной» надбавки на поддержку использования возобновляемых источников энергии.

Согласно данному механизму при формировании предельных тарифов энергопроизводящих организаций

с 1 июля 2021 года из затрат на производство электрической энергии будет исключены затраты на покупку электрической энергии ВИЭ. Данный механизм предусматривает исключение влияния роста объемов и тарифов электрической энергии ВИЭ на затраты энергопроизводящих организаций.

В этой связи Министерством энергетики в настоящее время проводится работа по снижению уровней предельных тарифов энергопроизводящих организаций путем вывода расходов электрических станций на покупку электрической энергии ВИЭ.

С 1 июля энергопроизводящая организация будет реализовывать электрическую энергию не выше ее отпускной цены, которая будет складываться из предельного тарифа на электрическую энергию и надбавки на поддержку использования ВИЭ. Таким образом, надбавка на поддержку использования ВИЭ не будет влиять на предельные тарифы энергопроизводящих организаций.

Надбавку на поддержку ВИЭ рассчитывает расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии на основании затрат на поддержку использования возобновляемых источников энергии и объемов отпуска электрической энергии энергопроизводящих организаций, являющихся условными потребителями, квалифицированными условными потребителями и энергопроизводящими организациями, использующими возобновляемые источники энергии и публикует на своем официальном сайте.

Проект данного приказа находится на обсуждении с аккредитованными ассоциациями и НПП «Атамекен».