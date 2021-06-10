Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере – министр (версия 2)

(первая версия в 11:57)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в аграрной сфере.

Об этом сказал 10 июня министр сельского хозяйства Азербайджана Инам Керимов на открытии 14-й международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro-2021 и 26-й международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan-2021, сообщает в четверг Trend.

По его словам, Турцию на выставках представляет большая делегация.

«В дальнейшем мы намерены расширить сотрудничество с братской Турцией, в связи с чем уже проведены переговоры. На следующих выставках будет представлено еще больше турецких компаний», - отметил Керимов.

(Автор: Самир Али. Перевод: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)