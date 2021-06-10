БАКУ /Trend/ - В Азербайджане начались полевые исследования почвы.

Как сообщили в четверг Trend в Министерстве экономики, Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве провела исследование почвы на освобожденных территориях в Агдамском, Джебраильском и Физулинском районах, были взяты пробы и переданы в Лабораторию почвенно-геоботанических исследований. По результатам анализа будет определено качество почвы, а также наиболее подходящие культуры для посадки.

Крупномасштабные полевые исследования для определения текущего состояния почв, их плодородности, уровня засоления и эрозии, а также для мониторинга эффективного использования проводятся по всей стране. Первоначально масштабная работа по исследованию почвы была проведена на 30 284 гектарах государственной земли в Нефтчалинском районе. Созданы рабочие группы для проведения исследований земли на зимних пастбищах района. Впервые в полевых условиях влажность почвы была определена прибором TFA DOSMAN в соответствии с требованиями современности.

По обнаруженным в ходе исследований случаям незаконной эксплуатации искусственных прудов для разведения рыбы, незаконного использования зимних пастбищ в целях посева, деградации земель в результате поднятия поверхностных вод соответствующим ведомствам направлена необходимая информация.

Государственная служба по имущественным вопросам продолжит полевые исследования почвы и в других регионах страны.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)