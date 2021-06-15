Датские компании приглашены воспользоваться бизнес- и инвествозможностями Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в ходе встречи с новоназначенным послом Дании в Баку Дэнни Аннаном пригласил датские компании воспользоваться благоприятным бизнес- и инвестиционным климатом, транспортно-логистическим потенциалом Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство экономики, Джаббаров поздравил посла с назначением и выразил уверенность в том, что его деятельность внесет вклад в расширение сотрудничества Азербайджана и Дании.

Также были отмечены заинтересованность Азербайджана в расширении связей с Данией и важность укрепления договорно-правовой базы для развития сотрудничества.

"Торговля является одним из основных направлений партнерства между нашими странами. В прошлом году товарооборот между Азербайджаном и Данией вырос более чем в два раза по сравнению с 2019 годом. Также в нашей стране работают такие транснациональные датские компании, как Carlsberg и Maersk", - сказал министр.

Джаббаров проинформировал посла о проводимых в Азербайджане реформах, развитии ненефтяного сектора и цифровой экономики, национальных приоритетах социально-экономического развития.

В свою очередь, Аннан отметил заинтересованность Дании в расширении связей с Азербайджаном и сообщил, что в период своей дипломатической деятельности будет стремиться к укреплению двустороннего экономического сотрудничества.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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