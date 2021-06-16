Названа дата первого рейса в международном аэропорту Физули (ФОТО)

ФИЗУЛИ /Trend/ - 5 сентября планируется выполнение первого рейса в международном аэропорту Физули.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказал журналистам представитель AZAL Валех Амирасланов.

"К этой дате будет сдана в эксплуатацию взлетно-посадочная полоса, установлено аэронавигационное оборудование, завершено строительства Вышки УВД, оснащенной автоматизированными системами, что позволит начать полеты в аэропорт в Физули в соответствии со стандартами ICAO и IATA. К этой же дате будет частично завершено строительство аэровокзального комплекса. К концу года планируется завершить работы по вводу в эксплуатацию пассажирского терминала и обеспечению инфраструктуры, необходимой для работы международного аэропорта в Физули". - сказал он.

Как отметил Амирасланов, в рамках строительства Международного аэропорта в Физули продолжается строительство асфальтобетонной взлетно-посадочной полосы, позволяющей принимать широкофюзеляжные воздушные суда.

"Длина ВПП составит 3000 метров, ширина – 60 метров. Также продолжается строительство перрона площадью до 60 тыс. кв. м. Завершены бетонные работы здания терминала. Продолжаются работы по установке металлоконструкции здания терминала. Материалы, предназначенные для покрытия крыши терминала, были доставлены из Италии. Также из Турции были заказаны материалы, необходимые для отделки его фасадной части. Электрическое и механическое оборудование заказано из Европы.

Завершены работы, по подготовке инфраструктуры, необходимой для установки оборудования по аэронавигационному и светотехническому обеспечению полетов воздушных судов. Отметим, что данное оборудование успешно прошло заводские испытания, и оно уже доставлено для Международного аэропорта в Физули. Завершены работы по строительству Основной трансформаторной подстанции (10 КВТ) и линий электропередач (ЛЭП), предназначенные для обеспечения электроэнергией будущего аэровокзального комплекса", - сказал представитель AZAL.

По его словам, на территории аэропорта продолжаются работы по сооружению котельной и других вспомогательных помещений и зданий.

"Завершены работы по бурению артезианской скважины, а также по строительству резервуаров для воды, что было необходимо для обеспечения бесперебойной подачи воды. Вблизи аэропорта в Физули для оптимизации процесса строительства сооружены асфальтный и бетонный заводы. Продолжаются работы по внедрению новых международных воздушных трасс для обеспечения полетов в аэропорты в Физули, Зангелане и Лачине в соответствии с международными стандартами.

В скором будущем ожидается завершение работ по очистке территории аэровокзального комплекса от мин", - отметил Амирасланов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Перевод: Садраддин Агджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)