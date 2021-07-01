Азербайджан подтвержден в качестве страны – партнера ОЭСР

БАКУ /Trend/ - Азербайджан официально присоединился к многостороннему соглашению компетентных органов об автоматическом обмене страновыми отчетами и был подтвержден в качестве страны – партнера Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Минэкономики Азербайджана, информация об этом размещена на сайте организации.

Присоединившись к этому соглашению, Азербайджан получает возможность оценивать трансфертные цены, риски размывания налогооблагаемой базы и перевода прибыли, а также другие виды деятельности транснациональных компаний в соответствии с требованиями международных стандартов. Кроме того, Азербайджан может создать более прозрачную налоговую среду с точки зрения проведения экономического и статистического анализа. В то же время, присоединение Азербайджана к данному соглашению означает выполнение требований Действия 13 (Документация по трансфертному ценообразованию), одного из четырех минимальных стандартов, предусмотренных в проекте «Размывание налоговой/налогооблагаемой базы и вывод доходов/прибыли из-под налогообложения» (BEPS).

В целях эффективного выполнения соглашения подготовлены и утверждены «Сроки, форма и порядок представления в налоговый орган отчета предприятия – резидента Азербайджана, входящего в группу транснациональных компаний». С этими правилами можно ознакомиться на официальном сайте Государственной налоговой службы.

Для своевременного выполнения обязательств по соглашению предприятие, действующее в Азербайджане, имеющее в финансовом году общий доход более 750 миллионов евро в манатном эквиваленте, входящее в группу транснациональных компаний и являющееся резидентом Азербайджана, должно представить налоговому органу соответствующее уведомление до 30 июня, а отчет – по истечению 12 месяцев после финансового года транснациональной группы компаний.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)