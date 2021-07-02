РЭЦ предложил свои финансовые инструменты для реализации проектов в Азербайджане

БАКУ/Trend/ - Российский экспортный центр (РЭЦ) предложил для использования свои финансовые инструменты при реализации крупных инфраструктурных проектов Азербайджана.

Об этом, как сообщает в пятницу Trend со ссылкой на РЭЦ, было сказано в ходе встречи заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева с российской делегацией во главе с председателем правления АО «Росэксимбанк» Азером Талыбовым.

Российская сторона подчеркнула, что такой подход позволит задействовать предприятия РФ в проектах по развитию инфраструктуры Азербайджана.

Сообщается, что перспективными были признаны проекты в сфере автомобилестроения и развития парка железнодорожного транспорта. Кроме того, стороны отметили положительную динамику российско-азербайджанского торгово-экономического сотрудничества.

В качестве примера эффективного взаимовыгодного сотрудничества был отмечен находящийся на финальной стадии реализации проект по обновлению подвижного состава Азербайджана, реализуемый при финансовой поддержке «Росэксимбанка».

Напомним, что в рамках визита российской делегации планируется провести встречи с руководством коммерческих банков Азербайджана по вопросам развития сотрудничества между финансовыми институтами в целях выработки наиболее эффективных инструментов финансовой поддержки компаний России и Азербайджана.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Надир Насиров)

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