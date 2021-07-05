Азербайджан и Кыргызстан договорились вывести отношения на новый уровень

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Кыргызстаном достигнута договоренность по выводу двусторонних отношений на новый уровень.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Кыргызстана, было сказано в ходе встречи министра иностранных дел Кыргызстана Руслана Казакбаева и премьер-министра Азербайджана Али Асадова в Баку.

По данным ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы политико - дипломатических, торгово - экономических и социально - гуманитарных отношений.

Также достигнута договоренность по выводу двусторонних отношений на новый уровень путем активизации работы совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, очередная встреча которой пройдет в Баку; уделения внимания вопросам взаимного экспорта и импорта товаров и продукции из Кыргызстана и Азербайджана; рассмотрения возможности возобновления прямых авиарейсов по маршруту Баку - Бишкек - Баку; создания совместного инвестиционного фонда; передачи азербайджанского опыта создания СЭЗ «Алят» и направления соответствующей экспертной группы в Кыргызстан; завершения в Бишкеке строительства парка отдыха и средней школы за счет средств Азербайджана; учреждения в Баку Торгового дома Кыргызстана; взаимодействия и сотрудничества по возможным поставкам в Кыргызстан вакцин против коронавируса.

Казакбаев выразил признательность за оказание Азербайджаном гуманитарной помощи в апреле 2020 года в виде медицинских принадлежностей. Кроме того, стороны выразили готовность к продолжению активного взаимодействия во всех сферах.

В заключение премьер Азербайджана выразил готовность посетить Кыргызстан осенью 2021 года.

(Автор: Садраддин Агджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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