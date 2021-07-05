На освобожденных землях Азербайджана продолжаются масштабные работы по восстановлению дорожной инфраструктуры (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Одними из проектов дорожной инфраструктуры, которые реализуются на освобожденных территориях, являются автомагистрали Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы.

Как сообщили в понедельник Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, протяженность автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин составит 66 километров. В рамках работ планируется построить новую 17-километровую трассу от поселка Ханлыг до Губадлы. Общая протяженность проектируемых дорог - 83 километра.

Автомагистрали Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы строятся по первой технической категории, с четырьмя полосами движения, с учетом плана развития Карабаха на основании поручений главы государства. В настоящее время ведутся строительные работы на участке автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин между Худаферинским водохранилищем и поселком Ханлыг.

Строительство ведут ООО Yol İstismar №37 при госагентстве и турецкая компания Polat Yol Yapı San və Tic Anonim.

В настоящее время ведутся земляные работы на 36-километровом участке автомобильной дороги Худаферин-Губадлы-Лачин. Дорога расширяется и профилируется с помощью специальной техники, здесь укладывается новая дорожная основа шириной 21,5 метра по первой технической категории.

В соответствии с проектом, для отвода воды на протяжении всей трассы предусмотрено строительство водоотводов, а также пяти мостов. Строительство одного из мостов уже началось, ведется бурение для установки свай.

Новые дороги Худаферин-Губадлы-Лачин и Ханлыг-Губадлы проходят через освобожденные Зангиланский, Губадлинский и Лачинский районы.

(Перевод: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)